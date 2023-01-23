『【未使用品】SHARP プラズマクラスター KC-G50-W 加湿空気清浄機【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 13時 58分に出品され04月19日 13時 58分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●未使用品♪

●即購入OK！

●送料無料

●早期発送（基本的に翌日までに発送）



箱に少し傷みがありますが本体未使用品です！



【商品説明】

未使用品 SHARP プラズマクラスター KC-G50-W 加湿空気清浄機



本体サイズ幅399×奥行230×高さ615 mm

重量約7.7kg / コード1.8m

高濃度プラズマクラスター 適用床面積(目安)約13畳（約21m²）

特徴プラズマクラスター



■高濃度プラズマクラスター7000搭載

シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。

トリプルクリーンシステム

■静電気を除去して微小な粒子の付着を抑える、プラズマクラスターで「除電」

浮遊しているホコリや微小な粒子は、静電気の影響で壁などに付着しやすくなります。

プラズマクラスターなら、「プラス」と「マイナス」両方の静電気を除去できるので、微小な粒子が壁などに引き寄せられる前に先回りして除電し付着を抑えるので、より多く本体に集めて空気をキレイにすることができます。



■ホコリから花粉・微小な粒子まで素早く集める、スピード循環気流＆背面ワイド吸引

プラズマクラスターで壁などを除電しながら、部屋全体に風の流れが行き渡るスピード循環気流で、ホコリから花粉・微小な粒子まで素早く集めます。

さらに、背面全体の大きな面積で一気に吸い込むことができます。



【発送期間】

ご購入の翌日までの迅速な発送を心がけています。

(お届け日、お時間の指定などありましたらお申し出下さい)



【発送方法】

安心の匿名配送でのお届けです♪

丁寧な梱包で迅速に発送を心がけています。



【商品に関するお問い合わせ】

お気軽にお問い合わせ下さい。出来る限り早く回答することを心がけています。



※できる限りの検品を行っておりますが、万が一不備や不具合がございましたら評価前にご連絡下さい。





※未使用品のため通電及び動作の確認は行っておりませんのでご了承の上ご購入をお願いいたします。





※トラブル防止の為、ご質問やご要望がございましたらお手数ですが、必ずご購入前にコメントして頂くようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ