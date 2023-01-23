『ミナペルホネン fortuna コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 14時 44分に出品され03月12日 14時 44分に終了予定です。即決価格は76,500円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミナペルホネン fortuna

fortuna(フォルトゥーナ)：幸運



ウールのモール地で仕立てた美しいコクーンシルエットのコートです。

毛先が輪になったブークレー糸の中に横たわる小さな花をデザインして美しいジャガード柄で織りあげました。

儚くも可憐な姿は埋もれた中から見つけた幸運のような、野花を思わせます。



ダブルのボタンに、後ろ側に大き目のタックを施したゆったりとした着心地です。

(説明文、画像1234はネット引用)



※裏地有り

※ポケット有り



ドロップショルダー

色 ダークネイビー

size36 身幅58cm 着丈93cm ゆき64cm

(平置き素人測りです。多少の誤差はご了承下さい。)



試着程度の美品。以降自宅長期保管品。

目立った傷や破れ汚れは見当たりませんが、中古とご理解頂ける方のみお願いします。



ご購入前に必ずプロフィールをご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ミナペルホネン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ミナペルホネン

fortuna

コート