『エムプルミエ カシミヤウール ベルテッドコート 日本製 未使用に近い美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 14時 55分に出品され04月04日 14時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エムプルミエのロングコートです。



未使用に近い美品です。



カシミアウールで仕立てられた日本製の上質なお洋服です。



カシミア特有の優しい艶感があり、滑らかな手触りです。



平置き寸法は下部に表記しております。



■M-PREMIER

ベルテッドコート ロングコート

ウールコート チェスターコート

ベルト付き ベルトあり Aライン

ブラック 黒色



■サイズ38 M～L相当

着丈 105cm

肩幅 38cm

身幅 48cm（脇下）

袖丈 61cm

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



■購入元

大手ブランド買取店



■画像について

実物と画像のギャップがゼロになるように撮影を行っておりますが購入者様のイメージと異なる場合がございます。些細なことでも構いませんので気になる点があれば購入前にご質問ください。



尚、写真に写っているタイトルに含まれない商品は付属しませんのでご了承ください。



■返品について

完全にこちらに責任がある場合は着払いでの返品対応いたしますのでご安心ください。

それ以外の場合は、ご相談となりますのでよろしくお願いします。



丁寧に検品しておりますが状態記載は個人の主観です。

主に外観の大きなダメージ等を検品しております。

仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

中古品にご理解がない方、神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。



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#さくらママの出品

サイズ...M

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エムプルミエ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エムプルミエ カシミヤウール ベルテッドコート 日本製 未使用に近い美品