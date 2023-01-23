『新品未使用 カセットガスストーブ イワタニ マイ暖【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 20時 13分に出品され03月05日 20時 13分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イワタニ カセットガスストーブ ポータブル 『マイ暖』 CB-CGS-PTB



2023年7月製造品



ぷちぷちに包んで発送します。

お値下げ交渉はフォロー後に！



らくらくメルカリ便に変更させていただく場合がございます。



燃料はカセットボンベだけ

マイ暖をご紹介！



電気も電池も使わない!

家中どこでも、暖かさを持ち運べるカセットガスストーブです。

どこでも手に入るイワタニのカセットガスが燃料なので、非常時用としても備えておくと安心な一台です



小さく軽量なので、置き場所にスペースを取ることもなく、女性でもどこでも簡単に暖がとれます。

製品の重さは約2.6kg。ラクに持ち運びが可能です。



■カセットガスが燃料だから…

★燃料の購入、保管がとても簡単です。燃料の交換も、手を汚さず取扱い簡単。

★灯油の使えない集合住宅にも最適。

★ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使えます。

★電気暖房に頼らず、非常時にも安心です。



もしもの備えに電気無しで使える暖房を！





種別···カセットガスストーブ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>ストーブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イワタニサンギョウ