『クロシェ ひょう柄 コート 美品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから02月13日 15時 14分に出品され02月13日 15時 14分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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クロシェ ＣＬo c h e

ヒョウ柄 コート



ひょう柄デザインが可愛いです



大きいえりとボタンが特徴的



ラグラン袖っぽいので、楽に着て頂けます！



これから秋冬に活躍。



サイドポケットあり。



ワンピースに合わせてフェミニンに

デニムに合わせてカジュアルに！



日本製



サイズ M〜Ｌ

身幅60

着丈70



表

毛52

ポリエステル32

レーヨン13

アクリル2

ナイロン1



裏

ポリエステル100



福岡天神地下街

セレクトショップにて45,000円位で購入。



1回着用,



自宅数年保管にご理解の程お願い致します！



コートの出品

他は参考コーディネートになり付属しません



完璧を求める方

細かいことを気にされる方はご遠慮下さい。



#コート

#ヒョウ柄

#ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クロシェ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ クロシェ ひょう柄 コート 美品