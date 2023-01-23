『NANGA インナーダウン サイズM【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 21時 33分に出品され03月23日 21時 33分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アーバンリサーチ別注 インナーダウンです。

2023年のモデルです。

着用回数は5回程です。



定価28600円です。



今シーズンは違う物を購入予定の為、出品しました。



他の所にも出品しております。

売り切れの際は申し訳ございません。



カラー チャコール



素材(詰め物) ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

インナーダウン サイズM