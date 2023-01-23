『【美品】EAST BOY イーストボーイ ダッフルコート 11号 ネイビー 通学【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 16時 11分に出品され04月13日 16時 11分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EAST BOY イーストボーイ

イーストボーイスクール 通学 学生 制服

ダッフルコート

11号 Lサイズ

大きめサイズ ゆったりサイズ



お色ネイビー



平置き採寸(多少誤差があるかもしれません)

肩幅約40

身幅約52

着丈約70(160cmでヒップ隠れます)

袖丈約59



65% ウール、35%ナイロン



柔らかな手触りが魅力のメルトンで、風合い良く仕立てました。裏地は、Feelthermo（フィールサーモ）使用しております。風をさえぎり、襟元を温めるチンウオーマー付きです。トグルは、本水牛を使用。内側の隠しが、風や動きによる裾の開きを防ぎます。



真冬などはインナーダウンなど着ることもできるかと思います。



ほとんど着ていないのでダメージなどはありません。

ホコリなどがつきやすいですが、ブラッシングなどで綺麗になります。

発送時にホコリが取りきれない場合があります。



タグの裏面に名前を書いています。

気になる方は名前部分だけカットをしてください。



コンパクトにして発送します。



着丈···ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: イーストボーイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】EAST

BOY

イーストボーイ

ダッフルコート

11号

ネイビー

通学