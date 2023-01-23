『エルメス シルク カレ90 EN COURSE パープル【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 08時 59分に出品され03月31日 08時 59分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品詳細は下記をご一読ください。



【ブランド】エルメス

【モデル】EN COURSE

【付属品】なし

【商品状態】

・シミあり

・糸引きあり

・擦れあり



人気のブランドバッグやジュエリー、高級時計等幅広いジャンルのお取り扱いがございます。



出品をする際は商品に不正・不備等は無いか、専門の鑑定士数名により厳重に真贋を行ったうえで出品をしております。



すり替え防止の為基本的に返品は受け付けておりません。



わずかにでも気になる箇所がある場合は、必ずご質問いただいた上で購入くださいませ。



万が一ご購入頂いた商品が不正品だった際は、全額返金・返品をお約束いたします。



法律を遵守し全て正規品のみのお取り扱いになりますので是非ご安心してご利用くださいませ。



北海道公安委員会許可 第101040002224号 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス シルク カレ90 EN

COURSE パープル