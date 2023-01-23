『Panasonic F-JCT30 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機（水道直結タイプ）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 12時 27分に出品され03月27日 12時 27分に終了予定です。即決価格は48,750円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用になりますが、外箱がありません。お送りする時に別の箱で包装します。



設置したい場所に置けなかったため出品します。



施工が必要な商品です。



いかなる場合でも返品、返金はいたしません。



【次亜塩素酸で清潔除菌】

次亜塩素酸で浮遊・付着菌を除菌★

★浮遊菌の場合。約25m³の密閉空間における、約25分後の効果

付着菌の場合。約25ｍ³の密閉空間における、約230分後の効果

【自動給水】

自動給水で日々のメンテナンスが不要



【塩タブレット自動投入機能・自動運転・排水頻度低減】

手間を軽減し、より使いやすい



適用床面積のめやす※1～43m2(26畳)

運転モード強・中・静音

電解強度設定機能強・中・弱

センサーニオイセンサー○

温湿度センサー○

付加機能チャイルドロック○

塩投入自動○

タンク容量-

本体外形寸法約 高さ847mm×幅398mm×奥行350mm（＋背面凸部 20mm）

本体質量（タンク空時）約17kg

電源交流100V （50/60Hz）

消費電力強53W

中25W

静音16W

電気代のめやす強1.5

中0.7

静音0.5

待機電力待機時約1.2W

クリーニング運転時約10W

運転音強52dB

中42dB

静音31dB

風量強約4.1㎥/min

中約2.7㎥/min

静音約1.7㎥/min

電源コードの長さ約1.7m















カラー···ホワイト

タイプ···空気清浄機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用