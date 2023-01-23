『TATRAS トレンチコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 14時 42分に出品され04月19日 14時 42分に終了予定です。即決価格は20,680円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価80,000円弱で購入、一回のみ着用です。

袖は付属のベルトでまくって少しルーズに着るのもかわいいです！

タトラスで今はあまり見かけない、オーソドックスでシンプルな綺麗めトレンチです！



◾️カラー：ベージュ

◾️サイズ：01、着丈93cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: タトラス カラー: グレイ系/ホワイト系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ TATRAS

トレンチコート