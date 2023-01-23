『廃盤！haunt別注☆ジョンストンズ カシミヤ ストール ブロックチェックグレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 42分に出品され03月13日 10時 42分に終了予定です。即決価格は23,760円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ジョンストンズのカシミヤストールです。

Haunt別注の限定デザインで、グレー×レッドのブロックチェックが素敵なデザインです。

多くの雑誌に取り上げられてすぐに完売していたと思います。

2回のみ使用、クリーニング済みで綺麗です。

もう販売されていない製品ですので、探されている方にご活用いただけたら嬉しいです。



カラー グレー、レッド

デザイン haunt別注ブロックチェック

素材 カシミヤ100%

サイズ 約192cm×72cm



定価 75,900円



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ご購入について

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即ご購入okです。

お受け取り日の翌日までに受取評価まで行なっていただける方のみご購入いただきますようお願いいたします。

お取引の詳細はプロフィールに記載しておりますので、ご一読いただければ幸いです。



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値引き交渉

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多少のお値引きは、ご相談いただければ可能です。

希望される金額をコメントで教えてくださいませ。(^^)



必ず回答いたしますので、購入されない場合もお返事をお願い致します。



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その他

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ブランド品は全て正規品、本物ですので直営店でのメンテナンスが可能です。

確実に正規品とわかるポイントについて、実物の写真を掲載しています。

偽物に興味はございませんし、ルールはきちんと遵守しておりますので、ご安心くださいませ。(^^)



ご不明点があれば、ご購入前にコメントにてお問合せくださいませ。



検品は行なっておりますが、自宅保管のお品ですので、神経質な方はご遠慮くださいませ。

気持ちよくお取引させていただけるよう心がけますので、ご納得いただいてからのご購入をお願い致します。



フルタイムで仕事をしているため、返信にお時間いただくこともあるかと思いますが、丁寧な対応を心がけます。



時間を見つけて出品していきますので、ご覧いただけたら幸いです。



どうぞよろしくお願いいたします。



ジョンストンズ

ジョシュアエリス

Begg & co 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 廃盤！haunt別注☆ジョンストンズ

カシミヤ

ストール

ブロックチェックグレー