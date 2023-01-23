『新入荷！！Fossilフォッシル 三つ折り財布 おしゃれ 可愛い 革 ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 06時 05分に出品され04月07日 06時 05分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用正規品です♬

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【FO-307】Fossil フォッシル 三つ折り財布 財布 ジェイデン レザー トライフォールド 折りたたみ財布 ブラウン



❤︎表記サイズ❤︎

横8.5cm

縦10.7cm

幅2.5cm



❤︎カラー❤︎

ブラウン



❤︎商品説明❤︎

このレザー三つ折り財布には、札入れ 1 つ、クレジットカード スロット 8 つ、スライド ポケット 3 つが付いています。



・外装詳細

フロントスライドポケット1つ



・内部の詳細

紙幣入れ1つ、

スライドポケット3つ、

クレジットカードスロット8つ



❤︎発送方法 ❤︎

・ゆうパケットで発送予定(匿名配送)

・郵便局から発送の為、土日祝の発送不可。

※購入日時に「よっては、即日発送もできない可能性があります(＞人＜;)

※金曜日の購入も原則月曜日発送になります！



❤︎注意事項 ❤︎ ★空気清浄機完備の部屋で保管。 ★海外製品のため、小さな糸のほつれなどが

ある場合があります。ご了承ください。 ★寸法は平置きで計測してます。

計測の仕方によっては異なる場合があります。 ★光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フォッシル

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 新入荷！！Fossilフォッシル

三つ折り財布

おしゃれ

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革



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