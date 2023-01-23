『プラダ ダウンジャケット ノーカラー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 11時 10分に出品され04月15日 11時 10分に終了予定です。即決価格は28,080円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダのノーカラーダウンジャケットです。



✧ブランド✧

PRADA プラダ



✧詳細✧

数年前プラダ銀座店にて購入いたしました。

光沢感のあるベージュのダウンジャケットです。

ノーカラーで、上品なデザインです。

内側は光沢感あるアイボリーです。

デザインがとても素敵で合わせやすく、

羽織るだけで褒められるお品です。







✧サイズ✧

38(日本サイズM相当)



✧カラー✧

ベージュ アリボリー ゴールド グレージュ



✧実寸(cm)✧

肩幅37cm

身幅46cm

着丈51cm

袖丈57cm



※素人寸法の為、多少の誤差はご了承下さい。



✧状態✧

タグは取りましたが室内試着のみで、ほぼ未使用のお品です。





ペット、喫煙者なしです。



お値下げ交渉はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ プラダ ダウンジャケット ノーカラー