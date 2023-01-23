『anysis コート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 05時 57分に出品され03月17日 05時 57分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ



着丈···ロング



柄・デザイン···無地



数回着用

綺麗です

サイズ3

158cmで膝上の着丈です

神経質なかたはご遠慮ください

お値下げしました！



#コート

#レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: エニィスィス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ anysis

コート