『エイトン オーバー コート ウール 2 L〜LL ネイビー NVY【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 03時 02分に出品され04月06日 03時 02分に終了予定です。即決価格は12,662円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 値下げ交渉大歓迎！

#くるみセレクト



ATON エイトン ウール オーバー コート

2 ネイビー NVY 6858629.



【サイズ】 2(L LLサイズ相当)

着丈：115cm 肩幅：55cm 身幅：63cm 袖丈：58cm

※素人採寸のため予めご了承ください。



【商品の状態】

目立った汚れもなく、美品です。

（写真でご確認ください）



【その他】

・真贋の正規品を取り扱う、ブランドショップで購入いたしました。

・多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。

・素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。



B-39981800801



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エイトン

オーバー

コート

ウール

2

L〜LL

ネイビー

NVY