『UNITEDARROWS ユナイテッドアローズ バイカラーリバーミドルコート36【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 10時 20分に出品され03月03日 10時 20分に終了予定です。即決価格は20,399円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNITEDARROWS ユナイテッドアローズ

バイカラーリバーミドルコート サイズ:36



発売された歴代カラーの中でも断トツでこちらのカラー配色が1番人気なのでかなり希少です。



もうこの配色は出ていないのでお探しの方は是非！



両面のカラーが楽しめるリバーシブル仕様のミドル丈のノーカラーコート。

ゆったりとしたAラインシルエットにサイドベントをほどこしマントのようなザインが特徴。

上質なウール素材を使用し程よいハリコシとふくらみ感ありつつ滑らかな表面感と軽やかな着心地も魅力。

アームホールにゆとりがあるためボリュームニットとも合わせやすくインナーのアレンジ次第で着用シーズン長く活躍します。



サイズ 36 肩幅 60 身幅 62 着丈 78 袖丈 45.5



素材 ウール100％



定価:￥61600円



素材:ウール100%



カラー:ベージュ×イエロー



一度のみ着用の超美品で綺麗に保管しておりますのでご安心ください。



但し新品未使用ではないため完璧をお求めの方はご遠慮くださいませ。



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Ron Herman がお好きな方は是非この機会に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNITEDARROWS

ユナイテッドアローズ

バイカラーリバーミドルコート36