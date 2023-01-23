『Heugn James Cathedral別注 サイズ2【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 17時 00分に出品され04月01日 17時 00分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユーゲンのカセドラル別注シャツです。

モデル名はJamesで、1940年代のフランスのオーダーシャツがベースとなっています。

全体のフォルムは、肩幅を少しジャストサイズに設計し、裾の毛回しでボリュームを出してリラックス感が表現されています。

リネン混のコットン地を採用する中で手間をかけて背ヨークにギャザーを確り入れていることによって得られた柔らかな表情も本アイテムの素晴らしい特徴かと思います。

2枚目はスタイルサンプルですが、スカーフと組み合わせると無骨な生地にエレガンスが加わり、よりユーゲンの世界観に近づくように思います。



サイズ：2/肩幅44cm 身幅58cm 着丈83cm 袖丈60cm

色：ベージュ

素材：コットン68%・リネン32%

生産国：日本

定価：-

シーズン：20aw



ご検討ください。

他にもいくつか出品しておりますので、お時間ございましたらチェックしてみてください。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Heugn

James

Cathedral別注

サイズ2