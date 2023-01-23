『WTAPS ダブルタップス WTAPS BIVOURC JACKET【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 16時 09分に出品され03月05日 16時 09分に終了予定です。即決価格は38,220円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名：WTAPS 20AW BIVOURC JACKET / POLY. TAFFETA



●size 3：●color BLACK



●状態：

新品未使用



●その他、注意事項：

畳シワ等ご了承をください。

自宅保管です。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。



●その他プロフィール確認願います。



▽ご質問等ございましたらコメントお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WTAPS

ダブルタップス

WTAPS

BIVOURC

JACKET