『GARMENT REPRODUCTION OF WORKERS メルトンコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 26分に出品され03月24日 01時 26分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 まず始めにプロフィールご覧下さい。

希望価格による値下げは行いませんのでご了承下さい。



ガーメントリプロダクションオブワーカーズのフィッシャーマンコートです。

サイズは3

モデル名FISHERMAN COAT

色はブラック

定価は60000円くらいでした。



表地:ウール90％ナイロン10％

裏地:コットン100%



ノルマンディのフィッシャーマンコートを国産の上質なメルトンで仕上げたコートです。



滑らかな肌触りと温かな着心地が本当に気持ちのいい一枚。



裏生地には高密度のコットンタイプライターを使用。



スタンドさせてもボリュームのある、大きめの衿、カーブした独特の袖付けは古い時代のピーコートのデザインをイメージ。



フロントに並んだ大きなスチールボタンがアクセントになっています。



他にも色々出品していますのでよろしければご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ガーメントリプロダクションオブワーカース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GARMENT

REPRODUCTION

OF

WORKERS

メルトンコート