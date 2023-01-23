『eddie bauer all purpose down jacket 80s【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 14時 17分に出品され03月20日 14時 17分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 eddie bauer all purpose down jacket 80s

エディバウアー ダウンジャケット オールパーパス 黒タグ

サイズ表記M

着丈約65 身幅約60 裄丈約88



状態詳細

フェードグリーン

雰囲気◎



エディーバウアーのオールパーパス。

ダウンジャケットを初めて

作ったブランドで知られる

エディーバウアーより

名作ダウンのオールパーパス。

いい感じにフェード感あり

雰囲気抜群ですが、

ダウンはパンパンでサイズ感も最高です。

グリーン系のカラーで、

特にフェードした個体は中々出てこないです。

この冬の主役にぜひ

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#eddiebauer

#vintageeddiebauer

#エディーバウアー

#オールパーパス

#スカイライナー





素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ eddie

bauer

all

purpose

down

jacket

80s