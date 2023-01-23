『【美品】高級ダウンジャケット PYRENEX ピレネックス LL ムラサキ 紫【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 22時 31分に出品され03月08日 22時 31分に終了予定です。即決価格は13,252円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 参考価格 98,680円



管理番号 00131



【美品】

ピレネックス PYRENEX ムラサキ パープル 紫の高級ダウンジャケットです^ ^



フード折り畳んで仕舞えます。

全体的にとても綺麗です^ ^。



◆ブランド ピレネックス PYRENEX



◆カラー ムラサキ パープル 紫



※写真の写り方やお手元の端末により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。



◆サイズ メンズ M

（女性のLL〜XXLくらい

ふんわり、ざっくり

可愛く着用出来ますよ）



※平置き採寸。着画はお断りします。素人採寸のため、多少の誤差はご了承くださいm(_ _)m



◆状態 美品



着用も少なく全体的にとても美品になります。

本当に綺麗で、カッコ良くスタイリッシュに

着て頂けると思います^ ^。



■各サイズ詳細(cm)：

身幅：・・・・・120

着丈：・・・・・65



※ 商品の検品はきちんと行っておりますが、写真に写りきらない傷やわずかな変色等の見落としがある可能性もございます。

あくまでも中古品ですので、新品同様のものをご希望のユーザー様はご購入をお控えください。

すり替え防止の為返品は致しかねます。



◆発送

簡易包装、匿名配送にて1〜2日程度で発送いたします！



◆購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD)

質屋・古物市場・ストア商品・フリマサイト等



23241013231186223 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ピレネックス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】高級ダウンジャケット PYRENEX

ピレネックス LL

ムラサキ 紫