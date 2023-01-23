『ハリス・ワーフ・ロンドン HARRIS WHARF LONDON圧縮ウールコート【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 01時 26分に出品され03月15日 01時 26分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハリス・ワーフ・ロンドンの圧縮ウールコート



●サイズ：タグ表記 42サイズ

着丈：約94ｃｍ

肩幅：約39ｃｍ

袖丈：約59ｃｍ

身幅：約52ｃｍ

裾幅：約57ｃｍ

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：

表地 ウール100%



●状態：

ほつれなどはありません。袖口を折り返していたので、折り返し部が少し黒っぽくなっています(写真アップしています)中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ハリス・ワーフ・ロンドン HARRIS WHARF LONDON圧縮ウールコート