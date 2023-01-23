『【11月限定価格】TRAPSTAR ダウンジャケット 艶あり 黒 XSサイズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 36分に出品され03月30日 09時 36分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️注意喚起⚠️※メルカリで購入証明（インヴォイス）がついていない商品は全て偽物です。



‼️新品未使用‼️

‼️数ある出品者の中で唯一『証明書』アリ‼️



日本で入手困難な商品となっております。



■商品の詳細

trapstar

正規品 トラップスターのダウンジャケット



■購入時の付属品

・タグ・付属袋・購入証明書（インヴォイス）



■カラー（色）

BLACK-(黒色）



■サイズ

XS

165cm~178cmあたりでピチッて着たい人におすすめです。



■本商品の魅力

販売して即売り切れになり、本国イギリスでも入手困難な程人気のブランドです。

とても購入することが難しく貴重なアイテムです

ukラッパーの central ceeや世界中のセレブリティ、アーティストたちの着用が目立つ人気上昇中のブランドです。









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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【11月限定価格】TRAPSTAR

ダウンジャケット

艶あり

黒

XSサイズ