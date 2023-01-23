『イヴ・サンローラン ウール ダブルコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 17時 58分に出品され05月01日 17時 58分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サンローランウール100%のダブルコートです



こちらはかなり前の品物になります

肩にパットが入っています

ボタンは木の素材です



長い間実家に保管しておりました

袖口の内側にうっすらと虫食いがありました

(写真8枚目)

よく見ないとわからないですがご理解頂けるかた

に…



この状態なのでお値段変更しました



クリーニング済み



サイズ M

カラー レッド



・着丈 97

・身幅 60

・袖丈 56 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ イヴ・サンローラン

ウール

ダブルコート