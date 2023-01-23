『【美品】ザノースフェイス ライトダウン 700FILL ブラック L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 06時 42分に出品され04月05日 06時 42分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在364件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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THE NORTH FACE/ザノースフェイス1996ダウンジャケット

ザノースフェイス 700fIll ヌプシ ブラック メンズ ダウンジャケット



カラー:ブラック



新品未使用(検品&撮影のため開封する場合もあります)



男女兼用



即購入OKです。





サイズ(US)：M（日本Lサイズ相当）

着丈: 68cm

肩幅: 51cm

胸囲: 116cm

袖丈: 64cm





※素人採寸のため、誤差はご了承願います。



素材:表地リップストップ・ナイロン100％ 裏地ポリエステル100％ 中綿700フィル

中綿には700フィルパワーのダウンが採用され、左腕には700の刺繍が施されているモデルです。

軽量かつ暖かく本格的な冬の寒さにも耐えられます。





自宅保管ですので、神経質な方のご購入はお控えくださいませ。





宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ザノースフェイス

ライトダウン

700FILL

ブラック

L