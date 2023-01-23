『【未使用】HI FUNCTIONALITY PAD HEAT JACKET【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 55分に出品され03月26日 07時 55分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アドラー新作のダウンジャケットです。

Sサイズ、タグ付き未使用の状態になります。



【高機能性】

このジャケットは、特別版のヒート機能を備えており、寒い季節でも快適に過ごせます。



【デザイン】

ライトグレーの色合いは、スタイリッシュでありながら、どんなコーディネートにも合わせやすいです。



【サイズとフィット感】

Lサイズで、183cmのモデルが着用しているため、一般的な体型の方にも適しています。



- モデル名: HI FUNCTIONALITY PAD HEAT JACKET (special edition)

- 色: ライトグレー

- サイズ: S

- 特徴: パッド入り、ヒート機能



ADRER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アドラー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【未使用】HI

FUNCTIONALITY

PAD

HEAT

JACKET