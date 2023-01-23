『おまちん様専用フリークスストア LEVEL7 プリマロフトジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 17時 14分に出品され03月21日 17時 14分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フリークスストアのLEVEL7プリマロフトジャケットです。

今年の2月に買いましたが、着る機会がないため出品します。



Sサイズですが、ゆったりした作りのため当方178センチでガッチリ体型ですがスウェット等着ても余裕で着れました。



古着のためご理解いただける方にお譲りできたらと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フリークスストア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ おまちん様専用フリークスストア LEVEL7





プリマロフトジャケット