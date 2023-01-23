『シュウ様専用です【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 18時 16分に出品され05月02日 18時 16分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



カナダグースブラックレーベルの商品です

普通のラベルとは違いなかなか被らずとてもかっこいいです



冬は暖かく春でも使用可能です



Lサイズですが大きめですので実寸参考に

素人計測です



総丈75 袖下丈54幅平置き58.5になります



首周り多少汚れ

主人の物であります（喫煙者）

の理由でかなりお安く出品しましたので値下げ交渉ご遠慮下さい

圧縮しての発送になります



売れなければこちらで値段さげていきますのでよろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シュウ様専用です