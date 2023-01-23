『トレンチコート ジレ Riu Rちゃん【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 09時 55分に出品され03月10日 09時 55分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Rちゃんプロデュースブランド

riuの完売品の3wayのトレンチコートです。

昨年の新作トレンチで、再販がなかったコートです。



トレンチコート、ジレ共に未着用です。



ショートトレンチ、ロングトレンチ、ジレの3パターンで着用できます。



定価26800円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ トレンチコート

ジレ

Riu

Rちゃん