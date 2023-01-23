『【ジャンク品】スワロフスキー SWAROVSKIメンズ 時計 箱 付属品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 07時 39分に出品され05月06日 07時 39分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 スワロフスキーのメンズ腕時計でございます。



時計自体は、電池を入れても動作しなかったため、ジャンク品でございます。

また、箱自体は剥がれ等がある為、写真をご確認のうえ、お買い求めください。



返品は、すり替え防止のため対応しておりません。

申し訳ございません。

お取引の際は、しっかり梱包し発送いたします。



文字盤カラー···パープル



ベルトカラー···パープル



付属品···箱(ケース) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【ジャンク品】スワロフスキー SWAROVSKIメンズ 時計 箱 付属品