『23区 シレータフタ ショート ダウンコート 42 ダークブラウン新品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 21時 30分に出品され03月20日 21時 30分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23区 シレータフタ ショート ダウンコート 新品



¥36,300 税込

お色は054番 ダークブラウン

サイズは42 XLサイズ 13号相当

新品未使用ですが、値札タグは切ってしまってありません。

スッキリとみえるのに腕など動かしやすくて着心地が良いです！

部屋で撮った写真は暗く写っているので、ホームページよりお借りした写真も含まれます。

購入時に試着のみ。

洗濯タグにスタンプあり。

突然取り下げる事があります。

圧縮して発送します。



以下ホームページより引用



2023 Autumn ＆ Winter





毎年大好評、23区の洗えるダウン





■デザイン



23区で毎冬人気の高い洗えるダウンコートを、今っぽくきれいに着こなせるようシルエットをアップデートしました。女性らしいシルエットで真冬まで大活躍のダウンコートです。ウエストにドロストコードをいれ、お好みでシルエットに変化をつけられるようにしています。スタイルアップして見えるきれいなシルエットにこだわりました。直接肌に当たる顔周りは、襟の内側に別布を使用しております。







■素材

細番手のハイマルチヤーンを使用した23区で長年好評いただいているポリエステルタフタ素材です。今年は超極細で強度のあるハイマルチヤーンを使用した23区のために開発されたオリジナル素材にアップデート。微光沢のきれいな表面、軽量かつソフトでしなやかな風合いが特徴です。 静電気軽減・撥水性・片面シレー加工で羽が抜けにくい等、機能面も兼ね備えておりご自宅でお手入れしていただける「洗えるダウン」です。





着丈74.0

身幅51.0

肩幅40.0

ウエスト96.0

そで丈63.5

袖(二の腕)幅20.0

重量(g) 608





#23区 #自由区

#icb#オンワード

#ベーシック

#UNFILO

#組曲

他にも出品しております。





素材(詰め物)···ダウン



素材(表地)···ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 23区

シレータフタ

ショート

ダウンコート

42

ダークブラウン新品