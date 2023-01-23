『『値下げしました』snidel アニバーサリーダッフルコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 12時 40分に出品され03月06日 12時 40分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SNIDEL（スナイデル）

フェイクファースリーブダッフルコート

アニバーサリーコートでレアな商品です。



着る機会がない為出品致します。

1度使用しただけのかなりの美品です。

スナイデルで最後のリアルファーとなっております。





【カラー】アイボリー

【サイズ】0サイズ



肩幅:37cm 袖丈:58cm バスト:92cm ヒップ:110cm 着丈:79cm



素材・表地(羊毛 92% ナイロン 8%)皮革部分(合成皮革)裏地(ポリエステル 95% ポリウレタン 5%)ファー部分(基布(ポリエステル 100%))パイル部分(アクリル 66% アクリル系 34%)

・フード・袖口共にファー取り外し可



・定価¥59,400





コンパクトに折り畳み発送させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: スナイデル カラー: ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 『値下げしました』snidel

アニバーサリーダッフルコート