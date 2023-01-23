『スワロフスキー ベビーピンク 時計【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 00時 29分に出品され04月13日 00時 29分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SWAROVSKIのベビーピンクの時計です。

フェイス部分にお花が描いてありとても女性らしくつけられる時計です。

5回ほど使用しました。

普段デジタル時計を使うため出品にいたりました。



キラキラ輝く素敵な時計です。

スワロフスキーの箱に入れたまま発送します。

カラー...ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スワロフスキー

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ スワロフスキー ベビーピンク 時計