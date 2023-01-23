『ZARA ベルト付きロングコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 04時 05分に出品され03月29日 04時 05分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ZARAのベルト付きウールロングコートです。

色はブラック、

サイズはMサイズです。

裏地付き、サイドにはスリットが入っていて

大きめのポケットが付いています。

コートの紐は取り外し可能です。



よく見ないと分からないとは思いますが

肩の辺りに多少の引っかき傷があります。

画像でご確認下さい。



両サイドに約37㎝のスリットが入っています。

着丈は約121㎝、身幅は約61㎝です。

素人採寸の為、多少の誤差は生じます。



used品の為

神経質や気になる方はご遠慮下さい。



梱包はなるべく小さくしての発送となります。



ZARA、ナルシス、フレイアイディー、アングリッド、グレイル、サカイ、エンフォルド、CELFORD、ポリーヌブロー、イエナ、ダーリッチ、マチャット、リエディ、SLY、H&M、アンジェム、エイミーイストワール、クラネ、スタイルミキサー、coca、ページボーイ、アングリッド、room306contemporary、fifth、アダムエロペ、GYDA、GU、EMODA、moussy、アズールバイマウジー、ラミア、アメリヴィンテージ、マーキュリーデュオ、スナイデル、ユニクロ、envym、ムルーア、リゼクシー、しまむら、ラグナムーン、ミラオーウェン、DHOLIC、ダイアナ、ランバン、miumiu、ジミーチュウ、ケイトスペードニューヨーク、アレキサンダーワン、アパルトモン、トゥモローランド、ロンハーマン、YELLO、ロジェヴィヴィエ、マノロブラニク、セルジオロッシ、クリスチャンルブタン、などお好きな方！



#ZARA #zara #ザラ #zaraレディース #zarawoman

#ベルト付きロングコート #ロングコート

#ロングガウンコート #ガウンコート

#韓国ファッション #ウールロングコート

#ウールコート #ウールアウター #ウール

#コート #アウター #ジャケット #フォーマル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ZARA

ベルト付きロングコート