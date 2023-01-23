『HERMES カレ90 cheval surprise 思いがけない馬【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 07分に出品され03月21日 19時 07分に終了予定です。即決価格は16,238円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HERMES カレ90 cheval surprise 思いがけない馬



#新着エルメスはこちら

………………………………

☆カラー☆ オレンジ ブラック ホワイト

…………………………………

#新着スカーフはこちら



☆商品状態☆

際立つダメージのない美品です。



☆おすすめポイント☆

バッグなどのレザーアイテムで有名なエルメスですが、独特な魅力を持つスカーフも世界的人気アイテムです。

今回はカレ90のご紹介です。カレのシリーズでも定番のサイズです。スカーフとして、バッグのアクセントとして、またインテリアとしてもご愛用いただけます。

……………………………

☆購入先

真贋鑑定済み、古物市場からの買い付け品を仕入れております。

業者間オークション、ブランド卸売専門店、地域リサイクルショップでこれは、という逸品を探しております。

……………………………



☆仕様・サイズ☆

約89センチ×約89センチ（職人手作りのため若干誤差あり）

……………………………

#新着スカーフはこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES カレ90 cheval

surprise 思いがけない馬