『ami alexandre mattiussi チェスターコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 32分に出品され03月23日 01時 32分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在970件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ami alexandre mattiussi チェスターコート



数年前にセレクトショップで購入しましたが、サイズが合わなくなったので出品いたします。

着用回数は4-5回です。

状態はとても綺麗です。

太めのヘリンボーン柄となっております。



着丈 107㎝

身幅 60㎝

肩幅 55㎝

袖丈 62㎝



中古品という事でご理解下さい。

気になる点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アミアレクサンドルマテュッシ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ami

alexandre

mattiussi



チェスターコート