『サイズ3■新品■モンクレール GRENOBLEダウンFELLBERG 黒 メンズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 11時 40分に出品され03月24日 11時 40分に終了予定です。即決価格は144,144円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品はヨーロッパのモンクレール正規店購入の本物です。

●手元にありますのですぐに発送可能です。

●内側に認証タグがあるので、モンクレールのサイトから認証可能です。

(ホログラムタグ、QRコードあり。)





【ブランド】

MONCLER(モンクレール) GRENOBLE(グルノーブル)



【モデル】

FELLBERG GIUBBOTTO(メンズ)

ダウンジャケット/ダウンパーカー/ショートダウン/マウンテンパーカー/マウンテンダウン

097-1A00044-53066

097 1A000 44 53066



【素材】

本体:ナイロン87% ポリウレタン13%

詰物:ダウン90% フェザー10%



【カラー】

999 (ブラック)



【付属品】

タグなど写真に写っているもの

(付属品は輸送の際に生じた汚れやダメージがある場合がございます。また、着用の参考に着合わせた品や小物やハンガー,ショッピングバッグは含まれません。)



【コンディション】

新品未使用

(輸送の際のシワや、チェックしてますが、細かい汚れ、細かいスレ等ある場合あります。)



【サイズ】

●サイズ3 (日本 男性サイズXL-2XL相当)

身幅約64cm、前着丈約59cm、メインジップ約73cm、後ろ着丈約74cm(着丈は中心部分の襟・フード付け根から裾まで計測)、袖丈約67cm (インナーの袖は含まず)、肩幅約58cm





【コメント】

2022-2023AW モンクレール(MONCLER) グルノーブル(GRENOBLE) ダウンジャケットFELLBERG(メンズ)です。



ビジネスシーンでも使えそうなシンプルなモデルで、スーツの上からでも着て頂ける一着です。 COQワッペンの通常モデルと比較にならないくらい防寒性が高い1着です。イタリアのモンクレール直営店もしくは正規取扱い店で、自ら買い付けてまいりました。日本での取り扱い量が多いモデルについてはモンクレールジャパンのタグが付く場合がございます。





●トラブル防止のため、プロフィールは必ずお読み下さい。



●すり替え詐欺もあるようなので、発送前にシリアルナンバーをひかえますので、ご注意下さい。



●実寸をのせておりますが、特にダウンは計測が難しく、多少の個体差もございますので、誤差はご勘弁下さい。



#moncler

#モンクレール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ サイズ3■新品■モンクレール

GRENOBLEダウンFELLBERG

黒

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