『エンダースキーマ/ブラック/flap shoulder/フラップショルダー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 00時 23分に出品され04月10日 00時 23分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Hender Scheme

Flap Shoulder Small



紙タグ付

定価:28600円



サイズ:small

高さ:約30cm

横:約35cm

マチ:約13cm

実寸平置き

素人寸法の為多少の誤差は予めご了承ください。



カラー:BLACK



素材

polyester 60%

nylon 40%

cow leather cotton100%

acrylic tape

(タグ表記より)



商品説明

生地は特殊加工が施されたニット素材を使用しています。しなやかながらも、適度にハリもあり、形が綺麗に出ることが特徴です。また、多少の水滴ははじいてくれる撥水性ももちあわせています。

型はフラップ付きのショルダーバッグです。開口部が大きく開くため、物の出し入れがしやすく、マチは船底タイプとなっており、小ぶりな印象ながらも、容量があります。中は別生地の裏地を付け、内ポケットが1つあります。開口部スナップボタン留めです。

船底型の本体とやや幅広のショルダーストラップからはメッセンジャーバッグのような印象を受けます。



ディスプレイ上と実際の商品とは色味に誤差があることがございます。

神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。



スレで白くなっているところが少しあります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ/ブラック/flap

shoulder/フラップショルダー