『エルメス シルクスカーフ カレ 90 Memoire dHermes【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 00時 43分に出品され03月04日 00時 43分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●ブランド



HERMES

エルメス



Memoire dHermes



正規店購入品



●実寸



縦幅86cm

横幅 88cm





若干の誤差はご了承ください。



●状態



特筆する汚れ、ダメージ等御座いません。



●管理 ：YM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

シルクスカーフ

カレ

90

Memoire

dHermes