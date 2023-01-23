『THE NORTH FACE NP72331 コンパクトノマドブルゾン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 17時 44分に出品され04月25日 17時 44分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024 ２月頃購入3回程着用。



NP72331

防風性、はっ水性に優れた裏地フリースジャケット。旧モデル（NP71932)より身幅と着丈を2サイズアップし、ゆったりとしたシルエットにアップデートしました。表地にはっ水加工を施しており、多少の雨や雪に対応します。身頃の裏地は肌触りがよく保温性のある毛足の短いマイクロフリース、袖の裏地は袖通しのよいタフタ生地を使用。さらにポリエステルの中わたを封入し、保温性を高めています。高めの立ち衿で首周りを保温し、熱の放出を軽減します。静電気の発生を抑えた静電ケアに配慮。表地のナイロン生地、裏地のフリースともにリサイクル可能な素材を使用した、環境に配慮した商品です。



XXL

身幅68cm着丈74cm肩幅59cm袖丈70cm裾幅45cm袖口幅10cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

NP72331

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