『【海外限定】ザ ノース フェイス チャレンジ エア ダウン ジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 04分に出品され03月13日 09時 04分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★THE NORTH FACE★

CHALLENGE AIR DOWN JACKET

チャレンジエアダウンジャケット

NJ2DN72A



★韓国正規品です。



★【カラー】 ブラック

★素材★

表地：ポリエステル100％

裏地：ポリエステル/ナイロン

ポケット：ポリエステル100％

充填材：ダウン80％ 羽毛 20％



★日本国内にて販売されている

ベロ裏の表記が異なりますのでご注意ください。





#ザノースフェース

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#WHITELABEL

#メンズ

#rimo

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#ジャケット

#ダウンジャケット



カラー...ブラック

素材・柄...ナイロン

サイズ…XL



目立った傷や汚れなどはありません。神経質な方はご遠慮ください。





販売当初は、17000円でしたが、売れ目が立たないため只今の値段まで下げしました。

ですので、これ以上の値下げは不可とさせていただきます。

よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【海外限定】ザ

ノース

フェイス

チャレンジ

エア

ダウン

ジャケット