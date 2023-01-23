『DKNY ダナキャランニーヨーク ロングコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 08分に出品され03月20日 18時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 使用しておりましusedになります

特筆するダメージ無し

使用していた割に、使用感も感じられず美品です。

使用感のあまり出ないタイプだと思います。

1番下のボタンが取れかかっていますが、現状渡しでご了承ください



DKNY

サイズ表記S ですがM程度です

肩幅44

袖丈59

着丈101

バックスリット42

色 黒



13万円程でした





ジャンティーク

jantiques hooked

vintage

usa

アンティーク

レトロ

ヨーロッパ

アメリカ

TOGA

アッシュペーフランス

h アッシュ curios mangata フミカウチダ

リアルムートン リアルファー ヴィンテージ コート ロングコート foxy anayi バーニーズニューヨーク

カールドノヒュー ファー ロング ゴージャス ファーコート FENDI sokkyou ブラウン maxmara マックスマーラ ガウン ガウンコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダナキャランニューヨークウィメン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DKNY



ダナキャランニーヨーク ロングコート