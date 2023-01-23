『Workers Prisoner Coat ワーカーズ プリズナーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 51分に出品され03月27日 10時 51分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在851件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●定価 : 44.000円

●表記サイズ : 38

●カラー : ネイビー



ボタンはアメリカのウォーターベリー社の「STATE PRISON」刻印入りボタンを輸入して使用。このへんのパーツ選びも、ワーカーズのこだわりです。

身頃の裏地はコットン100%の杢シャンブレー、袖裏はすべりの良いキュプラです。袖口の中にはあえてリブ無し。



●着丈 : 73cm

●肩幅 : 45cm

●袖丈 : 65cm

●身幅 : 50cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワーカーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Workers

Prisoner

Coat

ワーカーズ プリズナーコート