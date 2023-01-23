『+phenix: GORE-TEX INFINIUM モンスター ダウンパーカ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 07時 55分に出品され04月27日 07時 55分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品名:【SHIPS別注】+phenix: GORE-TEX INFINIUM モンスター ダウンパーカ



素材:表地: ポリエステル100%， 裏地: ナイロン100%， 中綿: ダウン80%， フェザー20%



カラー:オリーブ



サイズ:SMALL

身幅:63cm/着丈:92cm/袖丈:58cm



高い防風性と優れた透湿性を兼ね備えたGORE-TEX INFINIUMを搭載したモンスターパーカー

表地にGORE-TEX INFINIUMの高耐久性を持つ75デニールポリエステルの平織の表地を採用したモンスターパーカ。高い防風性と優れた透湿性を兼ね備えた生地に、環境負荷の低減を考慮したPFC-FREEの撥水材を使用しています。

中綿入りのモンスターパーカーを現代風にアレンジし、サイドにボディと同色のプリントを施したスポーティさも持ち合わせた一着にデザイン。

インサレーションにはしっかりとダウン材を封入した、ベーシックなハイネックのフード収納型のデザインは、インナーの調節次第で真冬でも暖かく活躍してくれます。

袖口はベルクロ仕様、裾とフードはドローストリングを調整することで、シルエットの調整と風の侵入を防ぐことができます。左袖裾部分の”GORE-TEX INFINIUM”の刺繍がアクセント。軽量且つ高い耐水性を誇る一着です。

SHIPSオリジナルの大人が着れるリラックスフィットに構築し、様々なスタイリングに合わせやすい安心感のあるサイズに仕上げています。

機能性の高さゆえ、ダウンジャケットとしてタウンユース使いはもちろん、トレッキングやキャンプ等アウトドアシーンにも十分活躍できるスペックを備えています。



【+phenix】(プラスフェニックス)

DNAであるスキーのテイストを派生しながら、テクニカルな素材や機能を使い「雪山」、「登山」、「キャンプ」、「都会」、「ビジネス」、組み合わせによって、どんなシチュエーションにも対応出来る多様性を持ったアイテムを提案するアーバンアウトドアブランド。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: フェニックス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ +phenix:

GORE-TEX

INFINIUM

モンスター

ダウンパーカ