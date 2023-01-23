『Vivienne Westwood ダウンジャケット チャコールグレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 12時 55分に出品され03月28日 12時 55分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Vivienne Westwood RED LABEL

ダウンジャケット

サイズ2 ポリエステル



ブランド

Vivienne Westwood RED LABEL



【カラー】

ダークグレー

チャコールグレー

【柄】

無地

【素材・生地】

ポリエステル

【表示サイズ】

２

【実寸サイズ】

ジャケット

肩幅：39

身幅：44

着丈：80

袖丈：65



多少使用感は御座いますが、その他に目立つ汚れ・ダメージのないお品物です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Vivienne

Westwood

ダウンジャケット チャコールグレー