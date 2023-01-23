『極希少 メゾンマルジェラ トレンチコート ウールコート カーキ 44 S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 09時 45分に出品され03月24日 09時 45分に終了予定です。即決価格は46,761円に設定されています。現在240件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】710 1111

Maison Margiela

メゾンマルジェラ



【アイテム】

トレンチコート

ロングコート



【カラー】

カーキ

ネイビー



【素材】

写真にてご確認下さい。



【表記サイズ】

サイズ 44



【平置き実寸】

着丈 約108cm

肩幅 約46cm

身幅 約57cm

袖丈 約64cm



✥素人採寸のため多少の誤差は御了承ください。



【状態】

着用による擦れ、汚れ、毛羽立ち(裏地)等ございますが、その他の目立ったダメージは御座いません。まだまだご愛用いただけます。写真にてご確認下さい。



【注意事項】

自宅保管、素人検品のため記載以外の見落としがある可能性があります。一度人の手に渡ったユーズド品であることをご理解ください。

お使いの環境によって実際の色味と多少異なる場合があります。御了承ください。また、記載と平置き実寸を記載しています。サイズが合わないなどの理由での返品はお受けできません。

ハンガーに吊るして保管してあります。発送時は折り畳んで梱包致します。折りジワがつく可能性があります。予め御了承ください。

※必ず商品説明、注意事項をご確認の上ご購入ください。







その他もたくさん出品してますので是非お越し下さい。



#カジュアル服・小物 などを出品中♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極希少

メゾンマルジェラ

トレンチコート

ウールコート

カーキ

44

S