『EPSON プリンター本体 コピー機 印刷機 複合機 スキャナー 純正インク 還【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 09時 40分に出品され04月25日 09時 40分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年9月入荷。

今年の2月16日に新発売！！

EPSON のプリンター 大人気モデルの後継機種です。

さらに人気のホワイト カラーです。



この商品は、約1年間メーカー保証期間があります。

※EPSON無料のメーカー保証を受ける場合、

「保証書」と「購入証明書」合計2枚の書類が必要になります。



※メルカリのようなフリマサイトで新品商品を購入する場合、特に家電製品の場合は、

【メーカー保証書】と、【購入証明書】付きの商品のほうが絶対に安心、安全です。



※実物の商品画像は14枚目の写真をご確認ください。

※購入・支払い完了後、24時間以内に発送します。





【商品説明】

無線LANに対応したシンプルモデル。

◆スマホからのプリントが楽しく、快適に

スマホにある写真やPDFなどの文書をすぐプリントできます。



◆スマホからすぐプリント!

スマホ・タブレット専用アプリ「Epson Smart Panel」を使えば、書類や写真をスマホからカンタン、しかもキレイにプリント。

写真や年賀状など、家庭でのさまざまなプリントニーズに応えます。





■ 仕 様 ■

解像度：最高5760×1440dpi

インク色数：4色独立(染料3色、顔料1色)

使用可能用紙サイズ：L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦〜A4縦、リーガル、レター、洋形封筒1号〜4号、長形封筒3号/4号、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ



Wi-Fi：○

付属品：

・セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)



・ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)

・スタートガイド他(紙)

・電源コード

・保証書

■ 対応OS(2024年1月現在) ■

［Windows］Windows7〜

［Windows Server］Windows Server 2008〜

［macOS・OS X］OS X 10.9.5〜

※macOS・OS Xでご使用の場合、ドライバーの提供方法はインターネット経由のみになります。インターネット環境が無い場合は、ご提供できませんのでご了承ください。



#EPSON #エプソン #プリンター #コピー機 #スキャナー #純正インク 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>プリンター・複合機 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エプソン