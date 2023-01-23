『【patagonia 】レトロx メンズ M 新品 未使用 厳選 特価 SALE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 35分に出品され03月18日 19時 35分に終了予定です。即決価格は13,096円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【patagonia パタゴニア retro X Jacket】



★限定ラスト1 点→売り切れ必須アイテム！



★2024年度版にはこのカラーの販売はありません。

限定カラーにつき早い者勝ち❣️



パタゴニア Patagonia 19FW Ms Classic Retro-X Jacket



クラシック レトロX ジャケット メンズ M 2019FW



★【１度も袖を通しておりません】

→購入したままの状態でお譲りします❗️



★商品名: パタゴニア

★メンズ・クラシック・レトロX・ジャケット

★カラー：PEWG

★サイズ：M

★購入先 : patagonia 正規取扱店

★状態：新品未使用



★購入後、サイズが合わなかった為に出品します(^ ^)

サイズは10枚目の画像です→おおよその数字となります。



※不明点あればコメントにてお願い致します。





風が体の熱を奪って逃げようとしても、多用途型のクラシック・レトロX・ジャケットが揺るぎない保温性で体をしっかりと温めます。



厚手の６ミリ厚シェルパ・フリースと、吸湿発散性を備え通気性に優れたたポリジン永続的防臭加工済みのメッシュのあいだに防風性バリヤーを挟んだ素材は熱を閉じ込め風を遮断し快適な肌触り。



腕の動きを促進するYジョイントの袖を採用し、DWR（耐久性撥水）加工済みの縦型ナイロン製ジッパー式チェストポケットと、起毛ポリエステル・メッシュの裏地を備えたジッパー式ハンドウォーマーポケットが付いています。





●即購入される場合は商品内容、商品説明をよくご理解頂きご購入をお願い致します。





●国内正規品です。正規店より購入た商品となりますのでご安心してお買い求め下さい。



●新品未使用品ですが購入時からの汚れ等ある場合がございます、あくまでも個人保管ですのでご理解の上ご購入下さい。





●サイズ・カラー間違い、イメージ相違等、

購入者様の都合で返品・キャンセル・クレームはお受けできませんのでご了承下さい。



＊ペットの飼育、喫煙者はございません m(_ _)m



＊商品の色は撮影した環境や光の加減によりますので気になる方はご購入前にコメントをお願い致します。



＊コンパクトに少し圧縮めに梱包致します。

簡易包装での発送です。



●上記の事をご理解の上、ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア カラー: オレンジ系/イエロー系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【patagonia

】レトロx

メンズ

M

新品 未使用 厳選 特価 SALE