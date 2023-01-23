『JOSEPH大判ストール【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 21時 30分に出品され04月22日 21時 30分に終了予定です。即決価格は13,640円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ずっと、コートのように使える大きさのストールを探していて購入。

ぶあつくなく、端はリブ仕上げやフリンジじゃないシンプル編みなものです。

一般的な大判ストールの2倍のおおきさで、ラグジュアリーに巻けます。

あえてスニーカーに白Tでスタイリッシュにも。

6万円くらいのもの







カラー···グレー

モヘアの風合いかとても雰囲気を出してくれます。

5、6回使用し、２度ほどホームクリーニングしています。

毛玉になりにくい素材なのがとてもよいです。



なかなかこれだけ大きなストールには出逢えないと思います。



横幅約90

長さ約330 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ JOSEPH大判ストール