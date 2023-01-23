『jeep ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 14時 17分に出品され05月07日 14時 17分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



サイズ違いで同じものを購入したのですが、こちらの品物も着ないため出品いたします。



左前側に、内ポケットが一つついてます。



光の影響により、写真より実物の方がもっとしっかりとした黒です。



売り切りたい為、なんでも遠慮なくご質問等どうぞ。





サイズ…M

着丈…70cm

身幅…58cm

袖丈…56cm

肩幅…55cm

裄丈…84cm

※素人採寸ですので、多少のずれはご了承ください。

※即購入や相談OKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ jeep

ダウンジャケット